Общество

Комфортное лето ожидается в Псковской области

Комфортное лето ожидается на территории Псковской области. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Сейчас на территории региона мы наблюдаем повышенные температуры. Но уже после 20 числа погода успокоится», - сказала она. Так, после 20 мая в регионе прогнозируются дневные температуры в диапазоне от 17 до 22 °C, ночью температуры будут колебаться от 3-8 °C до 6-11 ºC.

Заморозки в Псковской области пока не прогнозируют, однако Тала Нещадимова подчеркнула, что самые поздние морозы отмечались 17 июня: «Заморозки — то, что может случиться и в июне в нашей области».

«Мы надеемся, что летом будет хорошее соотношение дождей и тепла, а средние температуры будут в диапазоне от 17 до 22 °C. Поэтому можно предположить, что лето будет комфортным», - сказала она и добавила, что традиционно самым жарким месяцем на территории области оказывается июль.