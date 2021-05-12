Общество

Елена Полонская: Я не обижаюсь на критику, а делаю выводы и работаю над собой

«Я не обижаюсь на критику, а делаю выводы и работаю над собой», - сказала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава города Елена Полонская, комментируя атмосферу в Псковской городской Думе.

«Гордума работает, как единый механизм. У каждого депутата свои полномочия, они отстаивают интересы города, представляет округа, в которых работают», - отметила глава города. По ее словам, в гордуме нет жестких противоречий. «Если понаблюдать, на каждой сессии депутаты отстаивают интересы горожан, и эту работу нельзя не принимать во внимание и игнорировать», - считает Елена Полонская.

Сама глава города на критику в свой адрес не обижается. «Я делаю выводы, работаю над собой и благодарна, когда критика объективная. На межличностные конфликты внимания не обращаю, ведь часто за ними кроются другие проблемы, например, недопонимание», - заключила она.