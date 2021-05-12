Общество

Экскурсию до ЗАГСа бесплатно проведут для псковичей

Краеведческую экскурсию «Женское лицо Пскова» проведет в пятницу, 14 мая, Псковский городской молодежный центр, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Маршрут экскурсии растянется от Детского парка до здания ЗАГСа. Участники мероприятия узнают историю тех женщин, которые в разные периоды оказывали влияние на город Псков, отметили организаторы. Гидом для группы желающих станет начальник отдела досуга молодежного центра Марина Костюк.

Мероприятие начнется в 18:30 около памятника княгине Ольге в Детском парке. Чтобы стать экскурсантом, необходимо предварительно записаться через личные сообщения официальной группы Молодежного центра ВКонтакте.