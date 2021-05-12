Общество

Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды 110 тысяч евро

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» пограничники пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу РФ крупной суммы наличных денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В ходе осмотра грузового автомобиля «Мерседес» в салоне под спальным местом водителя выявлены сокрытые от пограничного и таможенного контроля денежные средства различного номинала общей суммой более 110 тысяч евро.

Деньги изъяты, проводятся проверочные мероприятия и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.