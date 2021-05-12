Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За покупками с экосумкой
Модно и практично
БОПЭТ цифры и факты
Уникальная разработка Nordman
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
50 лет в сельском хозяйстве
Без работы не останемся
Лицей Ростелекома
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
 
 
 
ещё Общество 12.05.2021 14:061 Псковичей ждет самый жаркий день с начала весны 12.05.2021 16:330 Псковский облсовпроф поблагодарил медсестер за труд и самопожертвование 12.05.2021 16:320 СК сообщил о заболевании головного мозга у стрелка из Казани 12.05.2021 16:200 Елена Полонская: В Пскове надо менять не сломанное имущество, а сознание горожан 12.05.2021 16:140 Комфортное лето ожидается в Псковской области 12.05.2021 16:090 Юлия Пересильд прокомментировала трагедию в Казани
 
 
 
Самое популярное 11.05.2021 12:523 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей 06.05.2021 20:177 Ключевой скандал 07.05.2021 15:128 Не будет этого ужаса - Михаил Ведерников о часовне-купели в Изборске 06.05.2021 17:530 В администрации Псковской области произошли кадровые изменения 11.05.2021 13:162 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

СК сообщил о заболевании головного мозга у стрелка из Казани

12.05.2021 16:32|ПсковКомментариев: 0

Расстрелявший школьников и взрослых в Казани Ильназ Галявиев обращался к врачам в связи с сильными головными болями, сообщает РБК со ссылкой на Следственный комитет.

Фото: Маргарита Алехина / РБК

«По данным следствия, Ильназ Галявиев на учете у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи добавили, что сейчас поведение Ильназа Галявиева характеризуется как «неадекватное», и это «препятствует полноценному проведению следственных действий с ним».

По словам бывшего соседа семьи «казанского стрелка», молодой человек всегда отличался плохим поведением. Видео разговора с ним выложено в телеграм-канале «112».

 

 

Теги: #убийство #дети #казань
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил владения оружием после ЧП в Казани?
В опросе приняло участие 136 человек
12.05.2021, 16:450 Потерявшая работу псковичка отсудила у Минфина более 5 млн рублей 12.05.2021, 16:400 Петр Алексеенко рассказал, на чем основываются проекты предвыборных программ КПРФ 12.05.2021, 16:330 Псковский облсовпроф поблагодарил медсестер за труд и самопожертвование 12.05.2021, 16:320 СК сообщил о заболевании головного мозга у стрелка из Казани
12.05.2021, 16:260 В России на 30% увеличат расходы на дороги 12.05.2021, 16:200 Елена Полонская: В Пскове надо менять не сломанное имущество, а сознание горожан 12.05.2021, 16:140 Комфортное лето ожидается в Псковской области 12.05.2021, 16:090 Юлия Пересильд прокомментировала трагедию в Казани
12.05.2021, 15:591 Молодые реставраторы из семи регионов России приедут в Печоры 12.05.2021, 15:500 Лучших стрелков среди силовиков определили в Псковской области 12.05.2021, 15:460 Псковские пограничники пресекли попытку контрабанды 110 тысяч евро 12.05.2021, 15:412 Александр Козловский прокомментировал итоги работы правительства за 2020 год
12.05.2021, 15:301 Петр Алексеенко: Ограничения связывают по рукам и ногам 12.05.2021, 15:260 Псковская артистка Ирина Смирнова: Я ошеломлена всем случившимся со мной 12.05.2021, 15:100 До +22 ºС прогнозируется в Псковской области 13 мая 12.05.2021, 15:033 Лидер ЛДПР призвал не допускать к выборам депутатов, не носящих маски
12.05.2021, 15:010 «Собственной персоной» с Еленой Полонской. ВИДЕО 12.05.2021, 14:430 В Псковской области обновят 19 домов культуры 12.05.2021, 14:282 Петр Алексеенко высказал мнение, как избежать повторения казанской трагедии 12.05.2021, 14:220 Пелагея выступит на праздновании 1000-летия Усвят
12.05.2021, 14:061 Псковичей ждет самый жаркий день с начала весны 12.05.2021, 14:000 Все социальные объекты в России подключат к интернету до конца года 12.05.2021, 13:550 Две женщины пострадали в ночном ДТП на улице Поземского в Пскове. ФОТО 12.05.2021, 13:511 В формировании бюджета Пскова смогут участвовать даже подростки - Елена Полонская
12.05.2021, 13:450 Псковичам предлагают улететь в Калининград за 999 рублей 12.05.2021, 13:434 Популярные тиктокеры примерили свадебные платья в Великих Луках 12.05.2021, 13:290 КПРФ в июне объявит кандидатов на выборы в областное Собрание 12.05.2021, 13:150 Дедушку с внуком сбили на проспекте Гагарина в Великих Луках
12.05.2021, 13:104 Изборские не дали 12.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Полонской 12.05.2021, 12:580 В России растет спрос на ипотеку на дачные дома 12.05.2021, 12:430 В Пустошкинском районе начинается капремонт участка федеральной дороги
12.05.2021, 12:343 Псковичей призывают оградить своих детей от посещения экстремистских сайтов 12.05.2021, 12:240 Регионы дополнительно получат 25 млрд рублей на оказание плановых медуслуг 12.05.2021, 12:200 В Псковской области определены лучшие дворовые футболисты 12.05.2021, 12:051 С ними Бог
12.05.2021, 12:050 Актрисе псковского театра Ирине Смирновой присвоено звание заслуженной артистки России 12.05.2021, 11:580 В Псковской области прекратили розыск 15-летней девочки 12.05.2021, 11:484 Глава правительства назвал одну из причин роста цен на продукты 12.05.2021, 11:460 Спустя 77 лет петербуржец разыскал и посетил могилу отца в Псковском районе
12.05.2021, 11:320 «Собственной персоной»: Елена Полонская о погоде в Думе и народном бюджетировании 12.05.2021, 11:270 Более 300 тысяч рублей собрали на создание памятного знака Знамени Победы под Идрицей 12.05.2021, 11:150 Повторно севший за руль нетрезвым пскович попался полицейским 12.05.2021, 11:110 К 76-летию Пражской операции: боевой путь Александра Кукушкина
12.05.2021, 11:101 Россия приступила к созданию «санитарного щита» — Михаил Мишустин 12.05.2021, 11:080 Интерактив: Свинство у кампуса ПсковГУ 12.05.2021, 11:010 Суд обязал дновскую администрацию принять на учет бесхозные газовые сети 12.05.2021, 10:520 Псковские пограничники помешали двум североафриканцам попасть в Евросоюз
12.05.2021, 10:410 «Гайд-парк»: Петр Алексеенко о майских праздниках и подготовке КПРФ к выборам 12.05.2021, 10:320 Труп мужчины обнаружили на берегу Псковского озера 12.05.2021, 10:251 Омбудсмен рассказала о семье студента, стрелявшего в школе в Казани 12.05.2021, 10:161 Началось общественное тестирование системы электронного голосования
12.05.2021, 10:110 Россияне назвали необходимый для счастья месячный доход 12.05.2021, 09:460 Жилой дом сгорел в локнянской деревне 12.05.2021, 09:413 Псковичам предлагают обращаться в Пенсионный фонд через социальные сети 12.05.2021, 09:251 Новые наклейки появились на автомобилях регоператора по обращению с ТКО
12.05.2021, 09:150 Количество вакансий для медсестер в Псковской области выросло на 6% за 5 лет 12.05.2021, 09:010 Тепловые сети меняют на Октябрьском проспекте в Пскове 12.05.2021, 08:470 Псковичам рассказали о крупнейшей библиотеке материалов об истории России 12.05.2021, 08:350 Сбербанк отметил активность клиентов на фондовом рынке в майские праздники
12.05.2021, 08:191 Сотрудники «Экопрома» выйдут на субботник в Выбутах 14 мая 12.05.2021, 08:043 В России привитые от COVID-19 пассажиры могут начать получать бонусы 12.05.2021, 07:480 Псковские туристы рассказали о взаимодействии с экспедицией «РоссиЯ-2021» 12.05.2021, 07:330 В Псковском районе пропала 15-летняя девушка
12.05.2021, 07:210 Еще 55 человек заразились коронавирусом в Псковской области 12.05.2021, 07:003 Дачников призвали не бояться штрафов за одуванчики на участке 11.05.2021, 22:450 Инженерные системы отремонтировали в многоквартирном доме в Пушкинских Горах 11.05.2021, 22:276 Сбер открыл счет Российскому Красному Кресту для сбора средств пострадавшим в Татарстане
11.05.2021, 22:070 Росгвардейцы прочитали псковским школьникам рассказы о войне 11.05.2021, 21:480 Десятки ракет выпустили в сторону Тель-Авива. ВИДЕО 11.05.2021, 21:360 Студенты псковского колледжа приняли участие во всероссийских акциях ко Дню Победы 11.05.2021, 21:194 В Пскове на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку
11.05.2021, 21:140 Нетрезвого водителя мопеда остановили полицейские в Дедовичском районе 11.05.2021, 20:543 Михаил Ведерников поручил провести дополнительную проверку учебных заведений региона 11.05.2021, 20:360 В Куньинском районе продолжается капитальный ремонт дороги 11.05.2021, 20:180 До 26°C прогреется воздух в Псковской области 12 мая
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.