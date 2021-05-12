Общество

СК сообщил о заболевании головного мозга у стрелка из Казани

Расстрелявший школьников и взрослых в Казани Ильназ Галявиев обращался к врачам в связи с сильными головными болями, сообщает РБК со ссылкой на Следственный комитет.

Фото: Маргарита Алехина / РБК

«По данным следствия, Ильназ Галявиев на учете у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи добавили, что сейчас поведение Ильназа Галявиева характеризуется как «неадекватное», и это «препятствует полноценному проведению следственных действий с ним».

По словам бывшего соседа семьи «казанского стрелка», молодой человек всегда отличался плохим поведением. Видео разговора с ним выложено в телеграм-канале «112».