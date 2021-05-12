Общество

Юлия Пересильд прокомментировала трагедию в Казани

Актриса театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд прокомментировала в своем Instagram-аккаунте трагедию в Казани, где 11 мая произошел массовый расстрел учащихся гимназии.

«Невозможно даже представить себе боль родителей, потерявших детей... Невозможно почувствовать тот страх, который испытали все , кто был в школе... И невозможно представить, что сейчас с родителями того, кто все это сотворил... Хотя нет, не сотворил, а разрушил», - написала она.

Юлия Пересильд отметила, что делать что-то - нет сил, поскольку все мысли о произошедшем в Казани и о том, как сделать так, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

«В чем же причина? Этот вопрос не выходит из головы. Может, в нашем равнодушии? Может, в разделении детей на своих и чужих? В разделении проблем на свои и чужие? Этот страшный день еще раз убеждает, что надо быть внимательным к окружающему миру... Замечать, чувствовать, слышать, видеть, прощать, разговаривать, обсуждать, никогда не выкидывать из общества "тихих и замкнутых", не оставлять их наедине со своими проблемами и, возможно, страшными замыслами... Родителям не стыдиться "проблемных" детей, наоборот, открыто об этом говорить и просить помощи, если не получается решить проблемы самому, а нашему жестокому обществу уже перестать осуждать людей с проблемами, людей не успешных, закрытых», - сказала она.

«Да, сколько бы мыслей не было в голове, все противно превращаются в лозунги... Простите... Надо начинать с себя, с детей и родителей детей, которые учатся с нашими детьми», - добавила Юлия Пересильд.

В результате стрельбы в учебном заведении погибли семь учеников и двое взрослых, в том числе учительница. Пострадали не менее 20 человек. Напавшего на гимназию 19-летнего подростка задержали.

12 мая в Татарстане объявлено днем траура.