Общество

Михаил Ведерников принял участие в выездном совещании Совета безопасности РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мурманске принял участие в выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ в Северо-Западном федеральном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Мурманской области

Совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в среду, 12 мая, провел секретарь Совбеза России Николай Патрушев. В нем также участвовали полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, руководство российских субъектов, представители федеральных министерств и ведомств.

Основное внимание было уделено дополнительным мерам по профилактике распространения экстремистских и террористических проявлений. Выражена обеспокоенность возросшей активностью пропаганды преступного образа жизни. Рассмотрены дополнительные меры по недопущению сращивания криминальной среды с террористическими и религиозно-экстремистскими ячейками по предупреждению на ранней стадии возникающих конфликтов и столкновений на межнациональной и религиозной почве.

В рамках совещания выработаны рекомендации по усилению в образовательных организациях просветительской и воспитательной работы, формирования неприязни к идеям экстремизма, терроризма и деструктивного поведения.

Напомним, что в связи с трагедией в Казани губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений о дополнительном усилении безопасности общеобразовательных учреждений региона.

Кроме того, антитеррористическая комиссия и оперативный штаб региона проработали дополнительные меры по обеспечению безопасности образовательных учреждений. Дополнительно будут проведены проверки состояния защищенности учебных заведений, а также организована разъяснительная работа в педагогических коллективах. По результатам таких проверок будут реализованы необходимые мероприятия по обеспечению надежной защиты учащихся и работников образовательных учреждений.