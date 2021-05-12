Псковский облсовпроф поблагодарил медсестер за труд и самопожертвование

С Международным днем медицинской сестры поздравил своих профсоюзных коллег председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

«Дорогие профсоюзные коллеги, медицинские сестры санаториев и всех медицинских учреждений Псковской области! Поздравляю вас с Международным днем медицинской сестры! Ваш труд нелегок, а порой и опасен для жизни и здоровья. В последние два года, во время пандемии, вы находитесь на острие борьбы с болезнью. Вашими стараниями и трудом удается побеждать и возвращать к нормальной жизни людей, не смотря на трудности и препятствия. Мы благодарим вас за труд и самопожертвование», - отметил Игорь Иванов.