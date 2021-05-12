Общество

Псковичи участвуют в семинаре глав профсоюзов образования в СЗФО

Псковский профсоюзный актив принял участие в семинаре-совещании председателей региональных организаций Общероссийского профсоюза образования в СЗФО. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обсовпрофа, мероприятие проходит с 11 по 13 мая в Санкт-Петербурге. Псковскую область представляет председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева вместе с аппаратом областной организации.

На совещании был поднят ряд важных тем, касающихся проблем профессионального выгорания педагогов, а также предложены современные методы его преодоления. Были озвучены предложения по введению игровой практики на уроках, усиления внимания к культ-массовым мероприятиям. Также обсуждались практики заключения отраслевых региональных соглашений, вопросы заработной платы в свете решений и рекомендаций трехсторонних комиссий.

Был анонсирован дисконтный проект «Профсоюзный плюс», который направлен на популяризую профсоюзного движения среди студенческой молодежи.

«Такие встречи, безусловно, важны на системном уровне. Мы можем не только обсудить накопившиеся проблемы, но и выработать совместную стратегию действий, направленную на защиту интересов педагогов и научных работников. Конечно, кроме рабочих вопросов били затронуты темы, связанные с безопасностью, – отметила Наталья Горбачева. - Я призываю всех руководителей образовательных учреждений ввиду последних событий обратить внимание на безопасность всех участников образовательного процесса, особенно детей! Безопасность жизни учеников – превыше всего».