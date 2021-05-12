Общество

Квест «Пропавшая экспедиция» организуют в Пскове

Читатели Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина смогут принять участие в литературно-игровом квесте «Пропавшая экспедиция». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

В основу игры по поиску пропавшей экспедиции загадочного капитана легли произведения Вениамина Каверина и Жюля Верна. В рамках литературно-игрового квеста дети расшифруют таинственное письмо, попробуют свои силы в индейских танцах, станут австралийскими аборигенами, поиграют в традиционную китайскую игру и побывают на обоих полюсах планеты. Мероприятие рассчитано на детей 7-15 лет.

Старт экспедиций пройдет 14 мая в 15.00, 17.00 и 19.00. Предварительное бронирование мест обязательно по телефону 68-20-59.

Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции «Библионочь2021».