Общество

72 человека в Псковской области пожаловались на укусы клещей за неделю

За неделю 72 человека обратились за медпомощью в Псковской области по поводу укусов клещей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, с 9 марта 2021 года управлением Роспотребнадзора по Псковской области в рамках реализации плана по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводится еженедельный мониторинг за заболеваемостью инфекциями, передающимися иксодовыми клещами.

случай присасывания клеща в 2021 году был зарегистрирован у ребенка 3 апреля. В 2020 году -19 февраля. За неделю с 6 мая по 12 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 72 человека, из них детей – 18.

По состоянию на 12 мая в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (260 чел. с начала сезона) снизилось на 78,8 %, а количество детей (80 чел. с начала сезона) снизилось на 75,7 %. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 68,2 %, из них количество обратившихся детей снизилось на 71,9 %.

В Псковском районе 4 мая у взрослого человека был выявлен случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2021 году привито против клещевого вирусного энцефалита 1062 человека, в том числе 24 ребенка.

План по акарицидным обработкам оставляет 600 Га, в том числе план проведения акарицидных обработок на территории лечебно-оздоровительных учреждений (ЛОУ) - 190 Га.

На 12.05.2021г. акарицидные обработки проведены на площади 30,36 Га (5,06 % от плана), на этой неделе - 22,46 Га. На территории ЛОУ за прошедшую неделю акарицидные обработки проведены на площади 1,25 Га (0,66 % от плана).

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» и других учреждениях всего исследованы 126 клещей, снятых с пострадавших.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,79 %,

иксодовым клещевым боррелиозом - 12,6 %,

моноцитарным эрлихиозом человека- 1,5 %,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0 %.

В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах.

В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводятся в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

г.Псков, ул.Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

г.Великие Луки, ул.Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Часы работы лаборатории: ежедневно с 9.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья.

Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ, либо его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований.

В случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.

Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.