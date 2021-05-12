Общество

В пожарных частях Великих Лук прошел «день открытых дверей»

В пожарно - спасательных частях города Великие Луки прошел день открытых дверей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в период с 12 по 16 мая 2021 года проходит XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2021» – ведущий российский выставочный проект федерального уровня, ориентированный на демонстрацию результатов реализации государственной политики и достижений в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности.

Главным управлением МЧС России по Псковской области в рамках исполнения Плана проведения мероприятий по предупреждению причинения вреда охраняемым законом ценностям проводится широкомасштабное информирование населения об обязательных требованиях.

12 мая прошел день открытых дверей в пожарно-спасательных частях Великих Лук. Огнеборцы рассказали о своих буднях, показали помещения, в которых базируется пожарная часть, противопожарную технику и инвентарь, объяснили, как оно используется при тушении пожаров. Сотрудники на практике продемонстрировали школьникам, как быстро одеваются пожарные, а также предоставили ученикам возможность примерить форму.

В рамках проведения профилактических мероприятий сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проведены учебные тренировки по эвакуации в Новоржевском районе.

Учебная эвакуация — это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении.

По сигналу тревоги ученики и учителя покинули здание школы, расположившись в его дворе. Классные руководители провели перекличку и доложили директору и ответственному лицу за пожарную безопасность о полной эвакуации учебного заведения, которая уложилась в нормативы по времени.

На территории области также продолжается активное проведение профилактических рейдов, в том числе с представителями органов социальной защиты по местам проживания социально неадаптированных граждан, неблагополучных семей по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также безопасности людей на водных объектах.