Общество

Прокуратура требует ремонта в спортзале одной из школ Псковской области

Прокуратурой Палкинского района проведена проверка исполнения законодательства о физической культуре и спорте, в ходе которой выявлены нарушения при реализации национального проекта «Образование». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, одним из мероприятий проекта является обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской местности.

Вместе с тем при проверке МБОУ «Добычинская средняя школа» установлено, что спортивный зал, находящийся в оперативном управлении образовательного учреждения, требует текущего ремонта, в частности покраски полов, стен, ремонта деревянных конструкций и пр.

Указанный спортивный зал является муниципальной собственностью муниципального образования «Палкинский район», которое, в соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации должно нести бремя его содержания.

Непроведение (несвоевременное проведение) ремонта спортивного зала может привести к негативным последствиям в виде разрушения отдельных его частей, конструкций, что повлечет невозможность оказания качественных услуг по предоставлению учащимся услуг в сфере физической культуры и спорта. В этой связи прокуратурой района в адрес главы Палкинского района Псковской области внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокуратурой района на контроль.