Общество

Антон Минаков считает актуальным повысить до 21 года возраст для покупки оружия

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков считает актуальным повысить до 21 года возраст для покупки оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении идеологии, пропаганды и агитации ЦА ЛДПР.

12 мая в Казани объявлен Днем траура. Трагедия заставила власти всех уровней начать пересмотр вопроса безопасности в школах и ужесточения оборота оружия. Звучат предложения продавать оружие с 21 года и поручить охрану школ Росгвардии. Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков напомнил о трагедии, которая произошла в нашей области 14 ноября 2016 года.

Тогда оружие в руки взяли девятиклассники Денис Муравьев и Катя Власова. Подростки стреляли по полицейским, чья машина припарковалась у дачного дома, где они скрывались. При этом Денис и Катя включили прямую трансляцию в Интернете, вообразив себя Бонни и Клайдом. Когда полицейские ворвались в дом, подростки были уже мертвы.

«Пока мы не будем делать выводы и принимать конкретные меры, трагедии будут повторяться! Во-первых, необходимо вернуться к поправкам, повышающим возраст для покупки оружия до 21 года. Напомню, что сейчас его можно приобрести с 18 лет. Во-вторых, ужесточить правила оборота гражданского оружия. И, в-третьих, нельзя умалять значение воспитательной работы среди учащихся школ, высших и средних учебных заведений. К сожалению, для многих из них авторитетом являются всевозможные блогеры из Интернета, а не школьные педагоги», - подвел итог Антон Минаков.