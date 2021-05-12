Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков считает актуальным повысить до 21 года возраст для покупки оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении идеологии, пропаганды и агитации ЦА ЛДПР.
12 мая в Казани объявлен Днем траура. Трагедия заставила власти всех уровней начать пересмотр вопроса безопасности в школах и ужесточения оборота оружия. Звучат предложения продавать оружие с 21 года и поручить охрану школ Росгвардии. Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков напомнил о трагедии, которая произошла в нашей области 14 ноября 2016 года.
Тогда оружие в руки взяли девятиклассники Денис Муравьев и Катя Власова. Подростки стреляли по полицейским, чья машина припарковалась у дачного дома, где они скрывались. При этом Денис и Катя включили прямую трансляцию в Интернете, вообразив себя Бонни и Клайдом. Когда полицейские ворвались в дом, подростки были уже мертвы.
«Пока мы не будем делать выводы и принимать конкретные меры, трагедии будут повторяться! Во-первых, необходимо вернуться к поправкам, повышающим возраст для покупки оружия до 21 года. Напомню, что сейчас его можно приобрести с 18 лет. Во-вторых, ужесточить правила оборота гражданского оружия. И, в-третьих, нельзя умалять значение воспитательной работы среди учащихся школ, высших и средних учебных заведений. К сожалению, для многих из них авторитетом являются всевозможные блогеры из Интернета, а не школьные педагоги», - подвел итог Антон Минаков.