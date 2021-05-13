Общество

Росгвардию хотят привлечь к охране школ

Депутаты Госдумы планируют в течение ближайших двух недель обратиться к правительству с предложением, чтобы Росгвардию привлекли к охране школ по всей стране.

«Все задачи по обеспечению безопасности школ нужно перепоручить Росгвардии. Сначала нам нужно направить официальное письмо в правительство на согласование», - отметил член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, зампред фракции Олег Шеин.

В Совете Федерации согласны с таким предложением, пишет газета «Известия». Там сообщили, что ранее уже предлагали пересмотреть подход к безопасности школьных учреждений.

В Госдуме также признают важность усиления безопасности школ. Первый зампред комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко подчеркнул необходимость сделать все для повышения уровня охраны.

При этом во фракции «Справедливой России» настаивают, что родители не должны платить за охрану. Это не потребует дополнительных финансовых затрат, полагают в ЛДПР. А в КПРФ считают, что привлечение федеральной службы к такой работе не должно привести к раздуванию штата Росгвардии.

В «Единой России» согласны, что школы должны охранять профессионалы.