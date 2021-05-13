Общество

В России готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов

В России собираются ввести цифровой учет оружия и патронов. Главным оператором системы станет Росгвардия, которая получит полномочия проводить собеседования с потенциальными владельцами.

«Известия» выяснили новые подробности законопроекта, ужесточающего контроль за оборотом оружия в РФ, который Госдума готовится принять в ускоренном порядке 18 мая.

Как уточняются в пояснительной записке, в соответствии с политикой импортозамещения разработка системы электронного учета планируется на базе компонентов серверной инфраструктуры с преимущественным использованием российского и свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Также законопроектом предлагается наделить Росгвардию рядом новых полномочий. Одним из них станет проведения собеседований с соискателем лицензии либо разрешения на получение оружия. Их цель - установление достоверности сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений.