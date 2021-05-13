Общество

«Музейные сумерки» состоятся в нацпарке «Себежский» 15 мая

«Музейные сумерки» состоятся в национальном парке «Себежский» 15 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев - 2021». Об этом сообщается в группе особо охраняемой природной территории в социальной сети «ВКонтакте».

В этот день презентуют новую экспозицию «Хранители» в визит-центре. Для посетителей парка будут организованы сеансы интерактивных презентаций «Знакомьтесь, национальный парк!».

«Экспозиция "Хранители" отражает разнообразие видов деятельности в национальном парке "Себежский" и стремится представить их в интерактивной форме. Экспозиция становится наглядным пособием по работе парка. Ее цель – познакомить посетителей всех возрастов со спецификой деятельности заповедной территории на примере уникальных профессий (с их атрибутами, характерными чертами, обязанностями), а также рассказать о богатстве природного и историко-культурного разнообразия», - говорится в сообщении.

На экспозиции в визит-центре посетители получат возможность перед выходом на особо охраняемую природную территорию «почувствовать себя одним из «хранителей» заповедной территории».

«Взаимодействие с интерактивными экспонатами раскроет секреты заповедных профессионалов и позволит получить представление об особенностях сферы каждого специалиста, увидеть их портреты. Некоторые из экспонатов созданы при помощи различных явлений – электрического света, звуков и настоящего ветра, а также простых и природных материалов – земли, песка, камня, дерева и воды. Есть здесь гербарий 1870 года, а также приборы видения и измерения, предметы археологии и музейные предметы», - рассказали в нацпарке.

Подробности по телефону: 88114021238; e-mail: eco-npseb@yandex.ru.