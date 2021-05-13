Общество

Псковским школьникам рассказали, как выжить при стрельбе

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова в своем Instagram-аккаунте опубликовала инфографику, в которой рассказывается о том, как действовать детям, если они застали стрельбу.

«Если слышишь громкие хлопки или звуки, похожие на стрельбу - беги на улицу и держись в стороне от толпы. Если тебе удалось сбежать - петляй. Три шага вперед, один вбок, четыре вперед - один вбок», - говорится в рекомендациях.

Как только появится возможность, необходимо позвонить родителям и вызвать полицию по номеру 112.

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«Если стреляют в твою сторону или рядом, постарайся спрятаться за любое препятствие и забаррикадироваться. Не трать время на съемку происходящего на телефон, - это опасно, - отмечают авторы инфографики. - Если вы узнали о том, что кто-то готовит серьезное нападение на школу или любое другое учреждение, необходимо сообщить об этом в полицию или в ФСБ».

«Дай Бог, чтобы эта информация никогда в жизни не пригодилась. Но знать ее надо!» - добавила омбудсмен.