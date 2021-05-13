Общество

СНГБ предлагает предпринимателям воспользоваться онлайн-бухгалтерией

СНГБ предлагает предпринимателям воспользоваться онлайн-бухгалтерией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Мы знаем, у предпринимателей всегда много дел. Чтобы не утонуть в их круговороте и освободить время для себя, воспользуйтесь онлайн-бухгалтерией. Контролируйте расходы сотрудников, устанавливая лимиты по картам, рассчитывайте зарплату, начисляйте больничные и отпускные. А с бизнес-картой Visa Сургутнефтегазбанка вы сможете пользоваться сервисом "Контур.Бухгалтерия" 6 месяцев бесплатно», - рассказали в банке.

Как воспользоваться предложением:

Заполните заявку на сайте сервиса «Контур.Бухгалтерия». В течение двух рабочих дней с вами свяжется представитель АО «ПФ «СКБ Контур» и проинструктирует о дальнейших действиях.

СКБ Контур – один из первых разработчиков программного обеспечения в России. С 1988 года компания помогает руководителям и бухгалтерам легче взаимодействовать с государством и контрагентами, упрощать внутренние процессы и быстрее справляться с ежедневными задачами.

Подробнее на сайте.

Настоящее специальное предложение действительно до 31 августа 2021 года. Предложение ограничено. Предложение распространяется на все тарифы «Контур.Бухгалтерии» и доступно клиентам, ранее не использовавшим сервис «Контур.Бухгалтерия». Данное специальное предложение не может совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями, или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Все налоги и сборы оплачиваются покупателем. Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие, участвующее в акции – акционерное общество «Производственная фирма «СКБ Контур». АО «ПФ «СКБ Контур» 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 56, ОГРН 1026605606620, ИНН 6663003127. Территория проведения акции – Российская Федерация. Организатором настоящей программы является компания ООО «СПК «Золотая Середина», ИНН/KПП 5405208704/540601001, ОГРН 1025401921709 (адрес: Россия, 630099, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 68/1, офис 1003). Организатор оставляет за собой право в любое время изменить или отменить какое-либо или все специальные предложения без предварительного уведомления. Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).