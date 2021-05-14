Общество

Владельцы бизнес-карт Visa СНГБ могут получить скидку на рекламу в соцсетях

Владельцы бизнес-карт Visa СНГБ могут получить скидку 15% на таргетированную рекламу в социальной сети «ВКонтакте». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СНГБ.

«Как сделать так, чтобы о вашем деле узнали все? Разместить рекламу в соцсетях и не забывать отслеживать ее эффективность! Развивайте бизнес онлайн и получите скидку 15% на размещение таргетированной рекламы "ВКонтакте" с вашей бизнес-картой Visa Сургутнефтегазбанка», - рассказали в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться предложением:

необходимо открыть рекламный кабинет на сайте vk.com (открытие кабинета предполагает внесение на счет рекламного кабинета суммы 500 рублей с помощью бизнес-карты Visa Business СНГБ);

при пополнении рекламного кабинета в период действия предложения автоматически начислится 15% от суммы пополнения* на вашу бизнес-карту для оплаты таргетированной рекламы.

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*Но не более 4 000 рублей за календарный месяц.

Настоящее специальное предложение действительно до 30 сентября 2021 года включительно. Предложение ограничено. Данное специальное предложение не может совмещаться с другими специальными или рекламными предложениями или скидками. Настоящее специальное предложение недействительно в тех случаях, когда оно подпадает под запрет, ограничение или запрещение в силу действующего законодательства. Организатор оставляет за собой право изменять правила или отменять акцию, при этом уведомление участников об изменении правил или отмене акции производится в порядке, указанном в п. 5 настоящих правил. Организатор не несет ответственности за технические проблемы и/или неисправности каналов связи, используемых при проведении акции. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию об акции. Все участники акции самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в акции (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в интернет). Ответственность за выполнение обязательств по данному предложению несет торгово-сервисное предприятие – организатор акции ООО «БССЖ», ИНН/КПП: 7709917463/ 771401001, ОГРН: 1127747192759, (адрес: 125040, г.Москва, ул. Ямского поля 3-я, дом 9, корп.3, этаж 2, комн.10). Корпорация «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн» (США).