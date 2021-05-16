Общество

Новые бренды пополнили СНГБ-Маркет

Новые бренды пополнили СНГБ-Маркет: Gulliver Market, Sephora и Московский ювелирный завод. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«Встречайте новые бренды на СНГБ-Маркет. Для вас предложения от известных интернет-магазинов с дополнительным кешбэком от партнеров до 9,6%: Gulliver Market – до 9,6% дополнительных СНГБ-бонусов / миль; Sephora – до 8% дополнительных СНГБ-бонусов / миль; Московский ювелирный завод – 6,4% дополнительных СНГБ-бонусов / миль», - рассказали в банке.

Чтобы совершить покупку на СНГБ-Маркет:

необходимо зайти в приложение «СНГБ Онлайн»;

выбрать раздел «Лояльность»;

кликнуть «СНГБ-Маркет»;

кликнуть нужный раздел;

выбрать магазин и пройти по ссылке;

выбрать товар или услугу и оплатить картой СНГБ.

«Вы не участник программы лояльности СНГБ? Подключайтесь! В "СНГБ Онлайн": вкладка "Продукты" → "Карты" → "Подключить программу лояльности"», - добавили в пресс-службе СНГБ.

Подробнее об условиях программы лояльности.