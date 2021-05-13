Общество

Уголовное дело Олега Брячака направили на новое судебное рассмотрение

По уголовному делу в отношении депутата Псковской городской Думы Олега Брячака и фигурантки Юлии Морозовой пройдет новое судебное разбирательство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

12 мая Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Псковского городского суда от 18 января 2021 года о возвращении уголовного дела в отношении Олега Брячака и Юлии Морозовой прокурору области в связи с нарушением требований уголовно-процессуального законодательства и установлением фактических обстоятельств, указывающих на наличие оснований для квалификации действий подсудимых, как более тяжкого преступления.

«Апелляционным определением Псковского областного суда постановление Псковского городского суда отменено с направлением дела на новое судебное разбирательство в ином составе», - добавили в пресс-службе.

Напомним, Олегу Брячаку было предъявлено обвинение в незаконном получении кредитов путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации (ч. 1 ст. 176 УК РФ), а бухгалтеру ООО «Лари» и ООО «Хинтел» - в пособничестве совершению указанных действий (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ).