Общество

Приставы арестовали автомобиль пушкиногорца-должника

Принадлежащий жителю Пушкинских Гор автомобиль «Рено Логан» арестовали в счет погашения задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управлении федеральной службы судебных приставов России по Псковской области.

Задолженность мужчины составила свыше 200 тысяч рублей. Судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия с автотранспортом должника, кроме того, было обращено взыскание на доходы мужчины и вынесено постановление о временном ограничении на право выезда жителя Пушкинских Гор за пределы Российской Федерации.

В собственности у должника имелся автомобиль «Рено Логан», на который ранее был наложен запрет. Судебный пристав выехал по адресу местонахождения автомобиля и подверг его аресту.

Если в ближайшее время должник не погасит задолженность в полном объеме, автомобиль будет передан на реализацию. Полученные от реализации денежные средства будут перечислены в счет погашения долгов мужчины.