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Смена выходного дня лагеря «Вымпел-Шторм» завершилась в Псковской области

Смена выходного дня военно-патриотического спортивного лагеря «Вымпел-Шторм» завершилась в Псковской области. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» руководитель проекта Андрей Бегмурадов.

«Программа получилась очень насыщенной, - подчеркнул он. - Ребята познакомились с различными дисциплинами: огневая и тактико-специальная подготовка, техника пешеходного туризма, рукопашный бой, школа выживания, лазертаг, строевая подготовка».

Смена была посвящена памятной дате - Дню Победы в Великой Отечественной войне.