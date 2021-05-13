Общество

Разрешить силовикам носить оружие в личное время предложил Николай Рассадин

Активный участник общественно-политической жизни региона, «поэт и правдоруб», директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин предложил разрешить силовикам носить оружие после рабочего дня. Свое мнение по этому поводу он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя идеи об ужесточении правил владения оружием после трагедии в Казани.

«Я - сторонник легализации гражданского оружия, но делать это в формате "давайте всем начнем раздавать оружие" нельзя», - отметил гость студии, заметив, что у него даже была разработана программа поэтапного введения оружия в гражданский оборот, и если бы ею заинтересовались, то она могла бы получить реальное воплощение.

По его словам, в России миллионы граждан по роду службы имеют отношение к оружию — те же сотрудники полиции, Росгвардии, инкассаторы и другие, однако по окончании рабочего дня они сдают оружие. «Первым этапом моей программы предлагалось выдавать силовикам оружие на постоянное ношение, как было в СССР, в конце 80-х. Это снизило бы уровень уличной преступности», - рассказал Николай Рассадин. Также его программа предусматривала разрешение продажи оружия гражданским лицам для хранения дома, в целях самообороны. Речь, в частности, идет о тех, кто посещает стрелковые клубы и имеет навыки обращения с оружием.

«Есть те, кто предлагает запретить продажу оружия охотникам. Но это радикальный вариант. Давайте тогда вообще из оборота оружие выведем», - сыронизировал гость студии.