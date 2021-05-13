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Общество

Иностранные студенты привезли в Россию индийский штамм COVID-19

13.05.2021 13:32|ПсковКомментариев: 0

Первых в России носителей индийского штамма коронавируса выявили в Ульяновске. Ими оказались 16 индийских студентов, которые не пожелали учиться дистанционно, пишет газета «Коммерсант».

Выход индийского штамма за пределы обсерватора и «ковидных» госпиталей исключен, заверили в региональном управлении Роспотребнадзора. Власти Ульяновской области при необходимости могут принять дополнительные меры по профилактике.

По данным регионального минздрава, все заболевшие студенты находятся в «удовлетворительном состоянии». Большинство переносят болезнь в легкой форме, лишь у двух состояние средней тяжести.

Проректор Ульяновского государственного университета по внешним связям и молодежной политике Татьяна Кириллова сообщила, что эти студенты - «первокурсники, которые учились дистанционно, но решили доучиться уже очно».

Напомним, в конце апреля - начале мая в Псковской области выявили коронавирус у 42 студентов, которые прибыли из Индии на учебу в ПсковГУ.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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