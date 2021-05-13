Общество

Учения для волонтеров национального центра помощи в СЗФО проходят в Псковской области

Учения для волонтеров подразделений национального центра помощи в Северо-Западном федеральном округе проходят в Псковской области с 12 по 15 мая. Об этом сообщается в группе регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Участие в учениях принимают 30 студентов-спасателей Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Теоретические и практические занятия проходят под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа.

Отмечается, что мероприятие организовал учебный центр «Найти ребенка» в рамках реализации национальным центром проекта, получившего президентский грант, при активном содействии со стороны администрации Псковской области.

12 мая студенты-спасатели провели мероприятие на сплочение дружеской взаимовыручки внутри отряда.