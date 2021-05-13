Общество

Великолучанка поблагодарила власти города за установку пандуса

Жительница Великих Лук Зинаида Сысоева поблагодарила власти города за установку пандуса для инвалида-колясочника. Письмо с благодарностью пришло в адрес главы Великих Лук Николая Козловского, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

«После моего обращения к вам специалисты ООО "УК "Город на Ловати" оперативно изготовили и установили пандус для инвалида-колясочника во втором подъезде дома на площади Рокоссовского, 1. Особенно приятно, что пандус был установлен в преддверии 76-й годовщины Великой Победы!» - написала Зинаида Сысоева.

Отдельные слова признательности она выразила директору управляющей компании Светлане Красильниковой и мастеру Евгению Петрову, благодаря которым пандус был установлен в выходной день, 3 мая.