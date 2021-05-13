Общество

Михаил Ведерников: Память о героях Отечества помогает преодолеть любые вызовы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 13 мая, обратился с приветственным словом к участникам 12-х международных Александро-Невских чтений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, глава региона подчеркнул, что мероприятие приурочено к 800-летию святого князя Александра Невского.

«К сожалению, из-за требований эпидемиологической безопасности второй год подряд чтения проходят в онлайн-формате. С другой стороны, благодаря этому нам удалось расширить географию участников. А главное, несмотря на все сложности, мы сохранили непрерывную традицию ежегодных Александро-Невских чтений», - подчеркнул губернатор.

Он акцентировал внимание участников мероприятия на том, что чтения давно стали неотъемлемой частью культурной жизни Псковской области. Это обусловлено особенным почтением и уважением к образу великого князя не только со стороны жителей региона, но и всей страны, отметил губернатор.

«В российской исторической памяти святой благоверный князь Александр Невский, который не проиграл ни одной битвы, является героем, дипломатом, защитником православной веры, строителем русской государственности. Также Александр Невский во многом вдохновлял наш народ в Великую Отечественную войну. Это был символ, за которым последовали миллионы защитников нашей страны», - сказал Михаил Ведерников.

В завершение губернатор подчеркнул, что история доказывает: память и уважение к героям Отечества всегда помогают преодолеть любые вызовы. Михаил Ведерников поблагодарил всех участников и организаторов Александро-Невских чтений за 12-летний труд в проведении данного мероприятия.

«Отдельные слова благодарности - уважаемому Владыке Тихону и всей Псковской епархии, храму Александра Невского, а также Псковскому государственному университету», - добавил глава региона. Он пожелал участникам продуктивной работы и выразил надежду на то, что 13-е Александро-Невские чтения удастся провести в очном формате.

Программа первого дня Александро-Невских чтений продолжится пленарным заседанием. В рамках второго дня будут организованы 5 секций, где прозвучат около 60 докладов российских и зарубежных исследователей. В завершение в большом концертном зале филармонии состоится концерт архиерейского хора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

В текущем году мероприятие проходит в формате онлайн из-за сложной эпидемиологической обстановки, которая сложилась из-за распространения COVID-19. Чтения проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона и инициативе воинского храма Александра Невского в Пскове, а также при поддержке администрации Псковской области, Псковского филиала Академии ФСИН России, программы «Александр Невский» Фонда Андрея Первозванного.