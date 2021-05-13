Общество

Помощь онкобольным могут начать оказывать в пределах региона проживания

Минздрав предписывает с 1 января 2022 года оказывать помощь взрослым с раковыми заболеваниями в пределах региона их проживания. Под угрозой оказалась работа онкоотделений в стационарах маленьких городов и небольших частных клиник. Как сообщает «Парламентская газета», депутат Татьяна Соломатина планирует инициировать обсуждение этого вопроса на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В апреле Минюст зарегистрировал разработанный Минздравом порядок онкопомощи взрослым. Планировалось, что новые правила заработают с января 2021 года, однако их пришлось дорабатывать: летом 2020 года предоставленный на общественное обсуждение документ собрал более 1,2 тысячи негативных отзывов и только шесть позитивных.

Однако, и в новой, уже утвержденной версии Минздрав сохранил пункт о территориальном «закреплении» онкологических медорганизаций. Чуть скорректирована норма, касающаяся маршрутизации онкопациентов. Определять ее правила все же будут местные минздравы или депздравы. Им предписано утвердить перечень региональных медорганизаций, которые оказывают пациентам помощь при онкологии, схему их территориального закрепления и список заболеваний, при которых проводятся обязательные телемедицинские консультации с федеральными и региональными онкологическими центрами. При этом в новой редакции документа региональным чиновникам посоветовали учитывать «право граждан на выбор медицинской организации».



Уцелели в новом порядке и требования к коечному фонду для отделений онкодиспансеров и иных организаций, оказывающих профильную помощь: пять коек на одну единицу установки для лучевой терапии в отделении радиотерапии (при этом оно может быть организовано только в медорганизации, где не менее 50 онкологических коек). Хирургическому отделению предписано содержать от 25 до 50 коек — при этом всего в медорганизации должно быть не менее 70 коек онкологического профиля, отделению лекарственной противоопухолевой терапии — от 20 до 50 коек.

Эти нормы встревожили пациентское сообщество. В частности, эксперты указывали на то, что предложенная маршрутизация лишает больного права выбрать место лечения за пределами субъекта Федерации и, соответственно, нарушает закон об основах охраны здоровья граждан. Снизить доступность медпомощи, по мнению специалистов, могут и «коечные нормативы»: многие стационары просто не смогут предоставить требуемое количество мест.



«Такие требования к коечному фонду могут повредить как частным клиникам, пришедшим в эту систему, так и онкостационарам в малых городах и районных центрах, — пояснила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. — Бесспорно, в крупных лечебных учреждениях онкологическая помощь может оказываться более качественно, но это не повод ухудшать её территориальную доступность».



Для того чтобы уехать лечиться в другой субъект Федерации, сегодня пациенту достаточно получить направление от лечащего врача, созвониться с той клиникой, куда он собрался, и заручиться ее согласием его принять. Если пациентов начнут искусственно задерживать на тех территориях, где они живут, снизится конкуренция и соответственно, пропадут стимулы к развитию онкослужб, уверена депутат.

В Псковской области, по словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, такие изменения не повлекут проблемных последствий. «Псковский онкодиспансер достаточно оснащен современным оборудованием и способен предоставлять необходимое лечение больным самостоятельно», - сказала она.