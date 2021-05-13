Общество

Прокурор Псковской области и его подчиненные отчитались о доходах за 2020 год

Прокурор Псковской области Иван Грибов задекларировал доход за 2020 год размере 4 млн 77 тысяч 196 рублей 57 копеек. Соответствующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера опубликованы на сайте надзорного ведомства.

Прокурор Псковской области Иван Грибов

В собственности у прокурора области находится автомобиль «БМВ Икс 5».

Его первый заместитель Виктор Тепляков владеет автомобилем «Тойота РАВ-4». В прошлом году он заработал 2 млн 795 тысяч 813 рублей 73 копейки.

Заместитель прокурора области Сергей Левшаков получил в 2020 году 2 млн 810 тысяч 306 тысяч 77 копеек. Он передвигается на автомобиле «Рено Дастер».

Заместитель регионального прокурора Виктор Борисенко задекларировал по итогам 2020 года 3 млн 524 тысячи 520 рублей 83 копейки. Он владеет автомобилем «Мицубиси Аутлендер».

Псковский природоохранный межрайонный прокурор Сергей Самолетов заработал 2 млн 17 тысяч 355 рублей 64 копейки, а псковский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях региона Константин Аброськин - 1 млн 990 тысяч 150 рублей 74 копейки.

Прокуроры районов задекларировали следующие доходы:

прокурор Пыталовского района Сергей Степанов - 1 млн 625 тысяч 525 рублей 73 копейки;

Невельский межрайонный прокурор Александр Бутылин - 1 млн 873 тысячи 9 рублей 39 копеек;

прокурор Пушкиногорского района Павел Михайлов - 1 млн 488 тысяч 100 рублей 91 копейка;

прокурор Псковского района Александр Григорьев - 1 млн 886 тысяч 267 рублей 8 копеек;

прокурор Порховского района Юрий Кравченко - 1 млн 598 тысяч 367 рублей 90 копеек;

прокурор Великих Лук Роман Хотченков - 1 млн 681 тысяча 97 рублей 57 копеек;

прокурор Пскова Константин Тельнов - 2 млн 153 тысячи 697 рублей 82 копейки;

прокурор Великолукского района Юлика Иванова - 1 млн 830 тысяч 130 рублей 32 копейки;

прокурор Бежаницкого района Александр Пчелкин - 1 млн 621 тысяча 381 рубль 6 копеек;

прокурор Куньинского района Александр Федоров - 1 млн 562 тысячи 294 рубля 64 копейки;

прокурор Красногородского района Виктор Удальцов - 1 млн 590 тысяч 610 рублей 41 копейка;

прокурор Гдовского района Андрей Волков - 2 млн 48 тысяч 237 рублей 40 копеек;

Островский межрайонный прокурор Александр Измайлов - 1 млн 678 тысяч 89 рублей 93 копейки;

прокурор Опочецкого района Михаил Прокофьев - 1 млн 609 тысяч 32 рубля 96 копеек;

прокурор Дедовичского района Инна Балмышева - 265 тысяч 760 рублей 22 копейки;

прокурор Себежского района Ольга Бударина - 1 млн 779 тысяч 996 рублей 2 копейки;

прокурор Локнянского района Юрий Чеботарев - 1 млн 758 тысяч 813 рублей 35 копеек;

прокурор Пустошкинского района Ирина Колчева - 1 млн 939 тысяч 924 рубля 93 копейки;

прокурор Стругокрасненского района Антон Куприков - 1 млн 475 тысяч 862 рубля 26 копеек;

прокурор Дновского района Иван Проценко - 1 млн 887 тысяч 881 рубль 78 копеек;

прокурор Новосокольнического района Михаил Паршин - 1 млн 673 тысячи 18 рублей 44 копейки;

прокурор Палкинского района Елена Иванова - 1 млн 646 тысяч 309 рублей 18 копеек;

прокурор Новоржевского района Вячеслав Иванов - 1 млн 245 тысяч 267 рублей 14 копеек;

прокурор Плюсского района Александр Володин - 1 млн 509 тысяч 548 рублей 84 копейки.

Более подробно ознакомиться с имущественным положением прокуроров можно здесь.