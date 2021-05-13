Общество

Глава Минпросвещения рассчитывает на очный формат последних звонков и выпускных

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов надеется, что выпускные вечера и последние звонки у школьников будут проведены в традиционном очном формате, передает «Интерфакс».

«Есть еще пара моментов, которые многих волнуют в конце учебного года - как будут организованы последние звонки и выпускные вечера. Мы рассчитываем, что эпидемиологическая обстановка позволит провести их в традиционном формате», - сказал Кравцов на совещании президента с членами правительства в четверг.



По его словам, окончательное решение будут принимать власти субъектов РФ. «Безусловно, окончательное решение будет за регионами», - отметил министр.



В 2020 году Минпросвещения рекомендовало школам из-за ситуации с коронавирусом проводить выпускные вечера в онлайн-режиме, в таком же формате прошел последний звонок.