Общество

Волонтеры Красного Креста рассказали опочецким подросткам, как сохранить здоровье

«Волонтерский десант» в рамках проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей» провел просветительскую работу в Опочецком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Российского Красного Креста.

Участниками профилактических встреч стали почти 30 учащихся гимназии №3 имени А. Д. Петрова. Чтобы помочь ребятам разобраться в вопросах здорового образа жизни, «волонтерский десант» Красного Креста провел две встречи. На одной из них со школьниками говорили о здоровом образе жизни и профилактике туберкулеза. Подростки ответили на вопросы в ходе тематической игры и сами разработали правила, с помощью которых можно сохранить здоровье.

На второй встрече участники познакомились с правилами и принципами оказания первой помощи. «Дети с нескрываемым интересом слушали и активно участвовали в занятии. Особенно интересной для участников встречи стала отработка сердечно-легочной реанимации. Многим из присутствующих хотелось продемонстрировать себя в роли спасателя. Кроме того, в игровой форме рассмотрели основы личной гигиены, правильного питания, режима дня», - рассказали организаторы.

При реализации социального проекта «ЗОЖ открывает мир возможностей» используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.