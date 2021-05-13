Общество

Профсоюзы поддержат акцию по сбору средств на мемориал в Идрице

Псковский облсовпроф поддержит акцию по сбору средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» в Идрице. Такое решение приняли на заседании президиума, которое прошло 13 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Членским организациям в соответствии с их финансовым состоянием будут рекомендовать принять участие в благотворительной акции, а также в распространении информации об инициативе создания мемориала «Зарождение Знамени Победы».

«Я считаю, это важный шаг для профсоюзного движения. Поддержка таких начинаний не может оставить людей равнодушными. Это понимают все, кто живет и трудится на Псковской земле. Наши членские организации и профсоюзные учреждения примут посильное участие в сборе средств и поддержат инициативу по созданию мемориала», – подвел итоги заседания президиума председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.