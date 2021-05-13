Общество

Псковский областной суд признал незаконным штраф УФАС к главе Пскова Елене Полонской

Псковский областной суд, заседание которого состоялось 12 мая, отменил решение суда первой инстанции и, как следствие, постановление УФАС по Псковской области о привлечении к ответственности за нарушение законодательства в контрактной системе, в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Напомним, разбирательства длились более года, когда сотрудник УФАС обнаружил техническую ошибку в одном из контрактов, заключенном Псковской городской Думой с местным поставщиком. Причем техническая неточность была выявлена при проверке действий поставщика, нарушившего сроки подписания контракта.

В пресс-службе ОМСУ отметили, что неточность, допущенная Псковской городской Думой, не нанесла ущерба бюджету города и не затронула интересы ни граждан, ни должностных лиц. С начала 2020 года шли разбирательства по привлечению к ответственности главы города за формальное и незначительное правонарушение.

Псковский городской суд в феврале 2021 года встал на сторону УФАС и назначил главе города административный штраф, сделав необоснованные выводы, что в городской Думе отсутствует организованный процесс закупок, напомнили в пресс-службе ОМСУ.

Псковский областной суд отменил и постановление УФАС, и решение городского суда в связи с отсутствием вины главы муниципалитета.

Решение Псковского областного суда вступило в законную силу, штраф признан незаконным.