Общество

В Псковской области начались учения центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в СЗФО

Учения для волонтеров подразделений Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Северо-Западном федеральном округе стартовали на территории Пустошкинского района. Теоретические и практические занятия будут проходить под руководством опытных инструкторов Российского университета спецназа (Гудермес, Чеченская Республика). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, мероприятие организовано учебным центром «Найти ребенка» в рамках реализации Национальным центром проекта при активном содействии администрации Псковской области.

Обучающая программа построена таким образом, чтобы навыки поисковой работы смогли приобрести как начинающие волонтеры, так и опытные участники. Добровольцы прослушают курс по оказанию первой медицинской помощи, пройдут тактико-специальную подготовку, а также занятия по картографии и работе со специальными радиоустройствами. Помимо обучения в рамках семинаров, добровольцы активно обмениваются собственным опытом с учетом специфики своей поисковой деятельности в различных регионах.

После теоретических занятий волонтеры примут участие в поисках условно пропавшего человека. По итогам практического испытания и прослушанных семинаров участникам учений выдадут специальные сертификаты.

Председатель Попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская подчеркнула практическую пользу стартовавших учений. «В этом году у нас насыщенная обучающая программа для волонтеров по всей стране. Подготовка участников поисковых операций является крайне важной задачей, поэтому Национальным центром специально был разработан учебный курс совместно с профессионалами Российского университета спецназа, который получил президентский грант. Мы уже провели учения в двух регионах и продолжим образовательную деятельность, чтобы охватить максимальное количество добровольцев», - подчеркнула она.

Напомним, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в июле 2020 года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, представив свой проект - Учебный центр «Найти ребенка», направленный на повышение уровня знаний и практических навыков волонтеров, участвующих в поисково-спасательных операциях по поиску пропавших детей. На данный момент, учения для волонтеров отделений Национального центра в Центральном федеральном округе прошли на территории Московской области и в Дальневосточном федеральном округе на территории Хабаровского края. В течение 2021 года также планируется проведение учебных мероприятий для волонтеров Сибирского федерального округа в Омске.