Общество

В Псковской области уменьшилось число работающих во вредных и опасных условиях

Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в Псковской области уменьшилась на 3,8% по сравнению с концом 2019 года и составила 17,3 тысячи человек (30,4% списочной численности работников обследованных организаций). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата со ссылкой на данные федерального статистического наблюдения за условиями труда работавших на конец 2020 года в организациях региона (кроме субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работников до 15 человек).

Работников моложе 18 лет, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, отмечено не было.

Наибольшее число занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, как и на конец 2019 года, было сосредоточено в организациях обрабатывающих производств (40%), транспортировки и хранения (22,6%), наименьшее – в организациях, осуществлявших деятельность в области информации и связи (0,1%).

Численность женщин, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сократилась на 2,8% и составила 3,8 тысячи человек (22,1% от общей численности работающих на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).

Работников, пользовавшихся одним или несколькими видами льгот и компенсаций, стало меньше на 3% по сравнению с концом 2019 года - 17,3 тысячи человек.

На конец 2020 года основной льготой, которой воспользовались 99,6% списочной численности работников, имеющих право на льготы, являлось право на проведение медицинских осмотров. Оплату труда в повышенном размере получали 89,5% работников; правом на ежегодный дополнительный отпуск воспользовались 47,6%.