Общество

Александр Козловский: Количество ТОСов в России превысило 35 тысяч

Брендом гражданского общества России назвал Общероссийскую ассоциацию ТОС ее руководитель Виктор Кидяев, и с ним невозможно не согласиться, заявил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе парламентария.

Сегодня, 13 мая, прошло пленарное заседание ОАТОС, приуроченное к пятилетию нашей организации. «Поздравили коллег с первой серьезной датой. Сделано немало: количество ТОСов по стране перевалило за 35 тысяч. Превалирующее большинство из них реально работают и улучшают качество жизни людей, объединяют наших сограждан во благо и развитие конкретных территорий, - отметил Александр Козловский. - Результатом нашей кропотливой работы стала представленная Стратегия ТОС в России до 2030 года, которая объединила лучшие практики, лучший опыт работы ТОСов нашей страны. Такая форма объединения людей, прообразом которой является община, по примеру нашей страны стала активно распространяться и на ближнее зарубежье. И это замечательный тренд! Это своего рода дипломатия добрососедства».

Он обратил внимание, что в декабре прошлого года в онлайн-формате прошла международная практическая конференция «Местные сообщества: диалог, согласие, доверие», в которой приняли участие представители органов местного и общественного самоуправления из России, Белоруссии, Германии, Израиля, Польши, Литвы, Финляндии. Участники приняли резолюцию в поддержку мирных инициатив, сохранения исторической памяти об итогах Великой Отечественной и Второй мировой войне, недопущения повторения ошибок прошлого, а главное - развития культурных, профессиональных связей местных сообществ стран-участниц. «В этой связи мы решили, что проведенный в 2020 году Фондом "Вятская Соборность" конкурс "Мир без войны и насилия" и наша международная конференция станут ежегодными и будут проводиться в одной из стран участниц нашего клуба друзей», - сказал депутат.

На пленарном заседании ОАТОС он пригласил участников в июле этого года в Псков на очередную международную конференцию, где планируется объявить старт конкурса «Мир без войны и насилия» и определить задачи движения. «Мы очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация позволит, и наши международные друзья смогут принять участие очно», - добавил Александр Козловский.