Общество

ОНФ проводит опросы о качестве первичной медпомощи в регионах

ОНФ проводит в регионах России исследование отношения населения к первичной медицинской помощи. Запланированы два мониторинга общественного мнения: среди пациентов и среди медицинских работников, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОНФ.

Пациентам в ходе анкетирования предложат ответить на вопросы, связанные с доступностью медицинской помощи, скринингов и лабораторных исследований, лекарственного обеспечения, в том числе в сельских населенных пунктах, проблемами самолечения граждан. Кроме того, отдельная группа вопросов посвящена отношению к новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В анкету для медицинских работников вошли вопросы качества труда, перегрузок на работе, обеспеченности лекарствами и медицинским оборудованием, работы медицинских информационных систем. Также в анкете содержится блок вопросов о выплатах за работу с больными новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Совместно с ОНФ в мониторинге примут участие профсоюз работников здравоохранения РФ и Всероссийский союз пациентов.

Итоги мониторингов будут направлены для использования в работе в Минздрав России, правительство РФ и администрацию президента.

Опрос граждан об удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в первичном звене здравоохранения размещен здесь. Принять участие в опросе медицинских работников о проблемах в первичном звене здравоохранения можно здесь.