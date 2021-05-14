Общество

Еще 57 человек заболели коронавирусом в Псковской области

57 человек заболели коронавирусом в Псковской области 13 мая. Об этом сообщил в своем Istagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«‎57 новых случаев при 197 выздоровевших. К счастью, в статистике смертности без изменений», - написал глава региона.

Он также отметил, что новых очагов заболевания не выявили. Под контролем Роспотребнадзора остаются два очага.

За прошедшие сутки в Псковской области провели 1581 исследование на COVID-19 (36 4480 с начала пандемии), всего подтвержденных случаев - 37 031. Выздоровели 29 883 человек, умерли 307 пациентов.