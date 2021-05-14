Общество

Сказочники из Псковской области встретятся в «Михайловском»

Областной конкурс «Псковские сказки, сказочники и рассказчики» имени С. С. Гейченко состоится в мемориальной усадьбе «Михайловское» Государственного музея-заповедника 15 мая. В этом году он пройдет без зрителей, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Традиционно основным организатором мероприятия является Псковский областной центр народного творчества. Благодаря сотрудникам центра в «Михайловское» приедут артисты-солисты из самодеятельных театров и творческие коллективы из Пскова, Печор, Новоржева, а также из Бежаницкого, Великолукского, Локнянского, Невельского, Пушкиногорского, Усвятского районов. Жюри будет оценивать конкурсантов по пяти номинациям: «Псковская сказка» (местные фольклорные материалы), «Фольклорная сказка», «Литературная сказка» (русская классика или произведения современных авторов), «Авторская сказка» (выступления авторов-исполнителей), «Проза» (легенды, сказания, бывальщины, поверья).

Всего в предварительной программе конкурса заявлено 21 выступление.

В «Михайловском» напомнили, что региональный конкурс «Псковские сказочники, сказители и рассказчики» проводится с 2004 года, а с 2019 года носит имя Семена Гейченко — первого послевоенного директора «Пушкинского уголка», писателя и рассказчика, «а еще — виртуозного, артистического сочинителя небылиц», - рассказали в музее. Кроме того, в 2019 году творческое соревнование впервые было организовано в месте его нынешней дислокации — в выставочном зале «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе поэта. Тогда своеобразными декорациями для выступлений самодеятельных артистов стала экспозиция «Оренбургский пуховый платок», подготовленная по материалам из собрания Оренбургского областного музея.

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В музее-заповеднике также добавили, что специально для участников предстоящего конкурса устроят экскурсию по усадьбе «Михайловское». «Эта экскурсия будет посвящена легендарному хранителю музея-заповедника», - заключили в музее.