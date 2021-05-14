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Эксперты прогнозируют продолжение реакций на Чернобыльской АЭС в течение тысяч лет

Реакции в разрушенном энергоблоке атомной станции в Чернобыле продолжаются и будут идти еще тысячи лет. Такое мнение высказали специалисты по ядерной физике. Однако опасности этот процесс не представляет, утверждают они.

Эксперты прокомментировали материал журнала Science, в котором украинские специалисты заявили, что в Чернобыле назревает новая авария. Этот вывод был сделан из-за роста количества нейтронов, зафиксированного датчиками в одном из помещений бывшей АЭС.

«В статье украинских специалистов указано, что нейтронов стало больше, и это может быть вызвано рядом причин», - цитирует газета «Известия» замдиректора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгия Тихомирова.

По его словам, к ним можно отнести и попадание воды в зону кориума и, наоборот, высыхание окружающих его материалов, вследствие чего там появились пустоты, которые пропускают нейтроны более эффективно. Однако говорить о принципиальном изменении ситуации некорректно.

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Профессор Высшей школы атомной и тепловой энергетики Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Евгений Федорович уверен, что внутри саркофага появилась вода, ведь без нее не могут образоваться нейтроны.

«Для того, чтобы атомная реакция шла, необходимы критическая масса и критические размеры уранового топлива. Внутри энергоблока это могло сохраниться. Вполне вероятно, что там возникла самоподдерживающаяся цепная реакция», - пояснил эксперт.

В отличие от коллег, заместитель директора ИБРАЭ РАН по информационно-аналитической поддержке комплексных проблем ядерной и радиационной безопасности Игорь Линге полагает, что дело не в изменении потока нейтронов, а в том, какую его часть регистрируют детекторы. Эксперт пояснил: прибор расположен на определенном расстоянии от топливной массы. До него добираются не все нейтроны - многие из них замедляются в воде. Таким образом, уход воды мог увеличить количество нейтронов, добирающихся до датчика, а не их фактическое количество.

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Даже если количество нейтронов действительно увеличилось, это не представляет опасности, сказал профессор Военно-морского политехнического института Анатолий Благовещенский.