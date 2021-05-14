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Общество

Интерназальную вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать в 2022 году

14.05.2021 09:11|ПсковКомментариев: 1

Регистрация интерназальной вакцины от коронавируса, разработанной учеными Центра имени Гамалеи, может пройти в 2022 году. Об этом сообщил директор Центра Александр Гинцбург.

«Центром проводятся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19, - цитирует его ТАСС. - Одно направление - это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования. В клинику планируем войти в конце этого - начале следующего года, с выходом на ее регистрацию по результатам исследования в 2022 году».

По словам Александра Гинцбурга, преимущество такой формы вакцины заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.

Теги: #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
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