Общество

В Псковской области армейские вертолеты выполнили полеты в сложных метеоусловиях

В Псковской области в бригаде армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проведены учебно-тренировочные полеты. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков днем, при сильном боковом ветре. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Особая роль в программе полетов была отведена совершению посадки вертолета, как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости. Уровень метеоминимума для каждого летчика индивидуален и исходит из уровня личной подготовки и класса квалификации.