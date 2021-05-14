Общество

На трех железнодорожных переездах в Псковской области выявили нарушения

На трех железнодорожных переездах в Псковской области выявили нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Дефекты покрытия проезжей части (выбоины) и отсутствие направляющих столбиков выявили вблизи Славного проезда, на улице Малышева в Великих Луках и рядом с деревней Свинкино Великолукского района.

Прокуратура внесла представление начальнику Новосокольнической дистанции пути филиала ОАО «РЖД». Ход его рассмотрения и устранение нарушений контролируется.