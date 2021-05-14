Общество

Пособие для покупки защитных масок предложили ввести в России

Специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса предложили ввести в России. Инициатором этого предложения стал Национальный родительский комитет (НРК). Как сообщает RT со ссылкой на председателя НРК Ирину Волынец, соответствующее обращение было направлено в правительство России.

Она также напомнила, что во многих регионах России вводится так называемый масочный режим, нарушение которого может грозить штрафом, однако далеко не у всех есть деньги на приобретение масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты, считает Ирина Волынец.

«В этой связи прошу вас инициировать введение специального пособия для жителей России, направленного на покупку масок, перчаток и других средств защиты в период пандемии. Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день. Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», — сказано в тексте обращения НРК.

Также Ирина Волынец отметила, что в исключительных случаях пособие можно заменить на бесплатную выдачу определенного количества масок и перчаток, необходимых гражданам.