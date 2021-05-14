Общество

Более 32 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства

Более 32 тысяч жителей Псковской области приняли участие в онлайн-голосовании по отбору территорий для благоустройства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наиболее активно в голосовании принимают участие жители крупнейших городов региона: Великие Луки (более 5,2 тысячи голосов) и Псков (порядка 4,2 тысячи голосов). Из районов в лидерах по числу проголосовавших оказались Невельский (порядка 2,2 тысячи человек), Псковский (более 1,9 тысячи человек), Великолукский (около 2,2 тысячи человек), Островский (около 1,8 тысячи человек).

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной «горячей линии», которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».