Общество

Чем псковские випы маялись 10 выходных

Майские праздники прогремели десятидневным залпом. Из-за ограничений обошлись без шумных парадов и салютов. Но все ведущие политики и общественные деятели региона так или иначе праздновали День Победы в соцсетях - поздравляли ветеранов, публиковали фотографии родных, возложили цветы и читали стихи. Несмотря на попытки некоторых блогеров и журналистов, обвинить активных участников общественной и политической жизни Псковской области, в попытках «похайпиться» на теме войны, глас поздравлений и воспоминаний звучал единодушно. Однако участие в официальных мероприятиях, хоть и не очень массовых, не стало единственным, чем успели заняться псковские политики и чиновники. Все-таки в этот раз выходные были слишком продолжительными. Давайте вместе посмотрим, чем же занимались местные випы и что выложили в социальные сети.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не только следил за успехами местных спортсменов, но еще и в завершение майских праздников выбрался погулять с семьей по городу. Такое мы видим достаточно редко, семья губернатора - не очень публичные люди, поэтому их фото или видео всегда вызывают неподдельный интерес псковичей.

«Погода в Псковской области установилась действительно теплая и весенняя. Это отличная возможность прогуляться с семьей, отдохнуть и набраться сил перед новой рабочей неделей. Желаю всем хорошего завершения выходных дней!» - написал губернатор.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

За спортивной жизнью региона следил и депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. «Поздравляю Мухаммада с очередным успехом! Так держать! Мы не сомневались!» - написал он по окончании боя великолукского боксёра Мухаммада Шехова, получившего титул чемпиона WBO European.

Вообще на выходных Александр Козловский праздновал день рождения, однако нам не приоткрыли завесу тайны над этим мероприятием. Мы поняли, что коллеги сердечно любят политика и не скупятся на поздравления, но, если откровенно, то больше всего нам хотелось бы посмотреть застольные фоточки и видео с банкета.

Зато за майские политик в компании депутатов областного Собрания Андрея Козлова, Олега Савельева и волонтеров успел помочь пенсионерке Нине Васильевне Алексеевой из поселка Кунья посадить картофель.

Видео из Instagram Александра Козловского

«Нина Васильевна – замечательный человек. Она всю жизнь проработала санитаркой в детской больнице. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, живет одна. И помочь с работами на земельном участке некому», - написал Александр Козловский.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко в майские дни тоже не ограничился одними поздравлениями и, по его словам, осуществил свою мечту. В Instagram он разместил видео, как звонит в колокола.

Видео из Instagram Виктора Остренко

По хештегам понятно, что в звонницу политик поднялся в деревне Лавры Печорского района. Судя по размещенному ролику, звонит депутат вполне умело, несмотря на то, что, по его словам, делает это в первый раз.

«Пасхальные праздники предоставляют уникальную возможность осуществить мечту, забраться на колокольню и услышать колокольный звон в непосредственной близости с колоколами. Дело это непростое, но завораживающее, да и удивительной энергией питает», - написал Виктор Остренко.

То, что у него весьма неплохо получилось, подтвердил другой депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«У тебя призвание!» - написал он в комментариях к посту.

Сам же Алексей Севастьянов, помимо участия во многих праздничных мероприятиях, успел и со второй половинкой отдохнуть и новым рецептом с подписчиками поделиться.

Фото из Instagram Алексея Севастьянова

«Нам вместе всегда хорошо!!! Как хорошо уметь ЛЮБИТЬ!!!» - подписал фото Алексей Севастьянов.

«Дядя Леша», как называет себя политик, продолжает свою постоянную рубрику «От печки». На выходных на своем YouTube-канале он опубликовал видео, где готовит цыплят, начиненных тыквой под медовой глазурью.

Видео из Instagram Алексея Севастьянова

«На дворе май, хотя и не такой теплый, как хотелось бы. Возможно, многие из вас устали от шашлыка, поэтому сегодня мы приготовим нечто другое. Сегодня мы поиграем немного в высокую кухню», - рассказал на видео Алексей Севастьянов.

Еще один вице-спикер областного заксобрания Юрий Сорокин на длинных выходных успел побывать в гостях у Александра Бушуева - «талантливого псковского художника и музыканта, основателя мотоклуба Позитивная механика», как говорит сам политик.

Фото из Instagram Юрия Сорокина

«Его дом - это настоящая творческая мастерская, здесь царит вдохновение и особое чувство вкуса. На память о встрече приобрел у мастера две его работы, посвященные излюбленной теме художника - городскому пейзажу», - поделился настроением депутат.

Всю неделю политик ездил по Псковской области, поздравляя ветеранов с Днем Победы, а подписчикам на 9 мая подарил композицию «Двое в кафе» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» Микаэла Таривердиева.

Видео из Instagram Юрия Сорокина

«Прошу не судить строго и извинить за шероховатости в исполнении», - попросил подписчиков Юрий Сорокин.

А, например, депутат областного Собрания Лев Шлосберг любит и активный отдых. На праздниках он вместе с супругой поучаствовал в традиционных соревнованиях по бегу и спортивной ходьбе «Гдовская весна - 2021».

Фото из соцсетей Льва Шлосберга

«Мы с Жанной добрались до Гдова сегодня и очень рады встрече друзей, рады увидеть сотни знакомых лиц. Личные спортивные результаты тоже приятны, конечно, но атмосфера свободы и общего успеха вдохновляет намного больше, чем личные достижения», - написал политик в своем Instagram.

Глава города Елена Полонская тоже многократно поздравляла ветеранов, ходила на Парад Победы, и, как Виктор Остренко, успела насладиться колокольным звоном. Вот только не в Печорах, а в Пскове - в храме Василия на Горке прошел II Псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги. На фестиваль глава города пришла с семьей.

Фото из соцсетей Елены Полонской

«Моя семья не смогла пропустить такое прекрасное событие! Нам удалось услышать профессиональных звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, погрузиться в особенную атмосферу колокольного звона и узнать его историю. А детям даже удалось побывать в роли звонарей и сыграть свою мелодию на колоколах храма», - рассказала глава города.

Фото из соцсетей Елены Полонской

Также Елена Полонская поделилась своими первыми дачными цветами, пожелав всем хороших выходных.

А вот заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов впервые в жизни отправился на рыбалку. Видимо, уж очень длинными выдались выходные в этом году.

Фото из Instagram Александра Коновалова

«Дожил я до сорока лет и первый раз в жизни пошел на рыбалку. Эдак и до зимней рыбалки докатиться можно», - пошутил Александр Коновалов.

А теперь - о российских звездах с псковскими корнями. Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд решила вместе с семьей отправиться в путешествие в Геленджик. Там они покатались на канатной дороге, побывали в сафари-парке и даже поучаствовали в фотосессии.

Фото из Instagram Юлии Пересильд

«Какая странная штука, всего 5-й день мы с девчонками отдыхаем, а впечатлений как будто мы здесь уже месяц... За хохотом и неспешными разговорами проходят эти дни, и как будто я вновь знакомлюсь с этими девочками, уже такими взрослыми и такими ещё маленькими. И вновь знакомлюсь с собой расслабленной и постоянно хохочущей. Дурачество - великая вещь и даже ничегонеделанье тоже... оно так редко у меня случается», - поделилась эмоциями актриса.

Фото из Instagram Юлии Пересильд

Другая известная уроженка Пскова - российская телеведущая, победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Оксана Федорова - в первых числах месяца тоже поучаствовала в фотосессии с дочерью Елизаветой.

«Мама, отведи меня в балет!» - так наша Елизавета в 3 года поставила нас в тупик. Я пересмотрела все постановки в Большом театре за эти годы. У меня появились любимые артисты. Лиза с удовольствием занимается», - поделилась Оксана Федорова.

Видео из Instagram Оксаны Федоровой

А в День Победы известная уроженка Пскова вместе с образцово-показательным оркестром войск национальной гвардии Российской Федерации поучаствовала в концерте в честь праздника.

Фото из Instagram Оксаны Федоровой

«Каждому артисту приятно отметить праздник такого масштаба на сцене с потрясающими исполнителями», - поделилась впечатлениями Оксана Федорова.

Занятия у наших випов на длинных майских были очень разнообразные. Но, чем бы они ни занимались и где бы ни были, никто из них не оставил без внимания День Победы. Даже во времена коронавирусных ограничений этот праздник сплачивает страны и поколения, людей служивых и гражданских, известных и совсем нет.

Ксения Журавкова