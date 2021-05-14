Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За покупками с экосумкой
БОПЭТ цифры и факты
50 лет в сельском хозяйстве
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Общество 14.05.2021 07:260 Еще 57 человек заболели коронавирусом в Псковской области 14.05.2021 15:400 Награждены победители конкурса по благоустройству «Чистый Псков» 14.05.2021 15:170 В опочецком «Теплоэнерго» создали профсоюз жизнеобеспечения 14.05.2021 15:100 Житель Острова погасил долг ради трудоустройства 14.05.2021 15:080 Владимир Папорт помог высадить яблоневый сад в память о своем предке-учителе 14.05.2021 14:362 Среди иностранных студентов в Пскове не выявили индийский штамм COVID-19
 
 
 
Самое популярное 11.05.2021 12:523 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей 11.05.2021 13:162 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 07.05.2021 15:128 Не будет этого ужаса - Михаил Ведерников о часовне-купели в Изборске 12.05.2021 11:580 В Псковской области прекратили розыск 15-летней девочки 11.05.2021 18:540 Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Чем псковские випы маялись 10 выходных

14.05.2021 16:05|ПсковКомментариев: 0

Майские праздники прогремели десятидневным залпом. Из-за ограничений обошлись без шумных парадов и салютов. Но все ведущие политики и общественные деятели региона так или иначе праздновали День Победы в соцсетях -  поздравляли ветеранов, публиковали фотографии родных, возложили цветы и читали стихи. Несмотря на попытки некоторых блогеров и журналистов, обвинить активных участников общественной и политической жизни Псковской области, в попытках «похайпиться» на теме войны, глас поздравлений и воспоминаний звучал единодушно. Однако участие в официальных мероприятиях, хоть и не очень массовых, не стало единственным, чем успели заняться псковские политики и чиновники.  Все-таки в этот раз выходные были слишком продолжительными. Давайте вместе посмотрим, чем же занимались местные випы и что выложили в социальные сети.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников не только следил за успехами местных спортсменов, но еще и в завершение майских праздников выбрался погулять с семьей по городу. Такое мы видим достаточно редко, семья губернатора - не очень публичные люди, поэтому их фото или видео всегда вызывают неподдельный интерес псковичей. 

«Погода в Псковской области установилась действительно теплая и весенняя. Это отличная возможность прогуляться с семьей, отдохнуть и набраться сил перед новой рабочей неделей. Желаю всем хорошего завершения выходных дней!» - написал губернатор.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова

За спортивной жизнью региона следил и депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. «Поздравляю Мухаммада с очередным успехом! Так держать! Мы не сомневались!» - написал он по окончании боя великолукского боксёра Мухаммада Шехова, получившего титул чемпиона WBO European.

Вообще на выходных Александр Козловский праздновал день рождения, однако нам не приоткрыли завесу тайны над этим мероприятием. Мы поняли, что коллеги сердечно любят политика и не скупятся на поздравления, но, если откровенно, то больше всего нам хотелось бы посмотреть застольные фоточки и видео с банкета.

Зато за майские политик в компании депутатов областного Собрания Андрея Козлова, Олега Савельева и волонтеров успел помочь пенсионерке Нине Васильевне Алексеевой из поселка Кунья посадить картофель.

 

 

Видео из Instagram Александра Козловского 

«Нина Васильевна – замечательный человек. Она всю жизнь проработала санитаркой в детской больнице. Сейчас находится на заслуженном отдыхе, живет одна. И помочь с работами на земельном участке некому», - написал Александр Козловский.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко в майские дни тоже не ограничился одними поздравлениями и, по его словам, осуществил свою мечту. В Instagram он разместил видео, как звонит в колокола.

 

 

Видео из Instagram Виктора Остренко 

По хештегам понятно, что в звонницу политик поднялся в деревне Лавры Печорского района. Судя по размещенному ролику, звонит депутат вполне умело, несмотря на то, что, по его словам, делает это в первый раз.

«Пасхальные праздники предоставляют уникальную возможность осуществить мечту, забраться на колокольню и услышать колокольный звон в непосредственной близости с колоколами. Дело это непростое, но завораживающее, да и удивительной энергией питает», - написал Виктор Остренко.

То, что у него весьма неплохо получилось, подтвердил другой депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

«У тебя призвание!» - написал он в комментариях к посту.

Сам же Алексей Севастьянов, помимо участия во многих праздничных мероприятиях, успел и со второй половинкой отдохнуть и новым рецептом с подписчиками поделиться.

Фото из Instagram Алексея Севастьянова

«Нам вместе всегда хорошо!!! Как хорошо уметь ЛЮБИТЬ!!!» - подписал фото Алексей Севастьянов.

«Дядя Леша», как называет себя политик, продолжает свою постоянную рубрику «От печки». На выходных на своем YouTube-канале он опубликовал видео, где готовит цыплят, начиненных тыквой под медовой глазурью.

 

 

Видео из Instagram Алексея Севастьянова

«На дворе май, хотя и не такой теплый, как хотелось бы. Возможно, многие из вас устали от шашлыка, поэтому сегодня мы приготовим нечто другое. Сегодня мы поиграем немного в высокую кухню», - рассказал на видео Алексей Севастьянов.

Еще один вице-спикер областного заксобрания Юрий Сорокин на длинных выходных успел побывать в гостях у Александра Бушуева - «талантливого псковского художника и музыканта, основателя мотоклуба Позитивная механика», как говорит сам политик.

Фото из Instagram Юрия Сорокина

«Его дом - это настоящая творческая мастерская, здесь царит вдохновение и особое чувство вкуса. На память о встрече приобрел у мастера две его работы, посвященные излюбленной теме художника - городскому пейзажу», - поделился настроением депутат.

Всю неделю политик ездил по Псковской области, поздравляя ветеранов с Днем Победы, а подписчикам на 9 мая подарил композицию «Двое в кафе» из кинофильма «Семнадцать мгновений весны» Микаэла Таривердиева.

 

 

Видео из Instagram Юрия Сорокина

«Прошу не судить строго и извинить за шероховатости в исполнении», - попросил подписчиков Юрий Сорокин.

А, например, депутат областного Собрания Лев Шлосберг любит и активный отдых. На праздниках он вместе с супругой поучаствовал в традиционных соревнованиях по бегу и спортивной ходьбе «Гдовская весна - 2021».

Фото из соцсетей Льва Шлосберга

«Мы с Жанной добрались до Гдова сегодня и очень рады встрече друзей, рады увидеть сотни знакомых лиц. Личные спортивные результаты тоже приятны, конечно, но атмосфера свободы и общего успеха вдохновляет намного больше, чем личные достижения», - написал политик в своем Instagram.

Глава города Елена Полонская тоже многократно поздравляла ветеранов, ходила на Парад Победы, и, как Виктор Остренко, успела насладиться колокольным звоном. Вот только не в Печорах, а в Пскове - в храме Василия на Горке прошел II Псковский международный фестиваль колокольного звона во славу равноапостольной княгини Ольги. На фестиваль глава города пришла с семьей.

Фото из соцсетей Елены Полонской

«Моя семья не смогла пропустить такое прекрасное событие! Нам удалось услышать профессиональных звонарей из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России, погрузиться в особенную атмосферу колокольного звона и узнать его историю. А детям даже удалось побывать в роли звонарей и сыграть свою мелодию на колоколах храма», - рассказала глава города.

Фото из соцсетей Елены Полонской

Также Елена Полонская поделилась своими первыми дачными цветами, пожелав всем хороших выходных.

А вот заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов впервые в жизни отправился на рыбалку. Видимо, уж очень длинными выдались выходные в этом году.

Фото из Instagram Александра Коновалова

«Дожил я до сорока лет и первый раз в жизни пошел на рыбалку. Эдак и до зимней рыбалки докатиться можно», - пошутил Александр Коновалов.

А теперь - о российских звездах с псковскими корнями. Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд решила вместе с семьей отправиться в путешествие в Геленджик. Там они покатались на канатной дороге, побывали в сафари-парке и даже поучаствовали в фотосессии.

Фото из Instagram Юлии Пересильд

«Какая странная штука, всего 5-й день мы с девчонками отдыхаем, а впечатлений как будто мы здесь уже месяц... За хохотом и неспешными разговорами проходят эти дни, и как будто я вновь знакомлюсь с этими девочками, уже такими взрослыми и такими ещё маленькими. И вновь знакомлюсь с собой расслабленной и постоянно хохочущей. Дурачество - великая вещь и даже ничегонеделанье тоже... оно так редко у меня случается», - поделилась эмоциями актриса.

Фото из Instagram Юлии Пересильд

Другая известная уроженка Пскова - российская телеведущая, победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Оксана Федорова - в первых числах месяца тоже поучаствовала в фотосессии с дочерью Елизаветой.

«Мама, отведи меня в балет!» - так наша Елизавета в 3 года поставила нас в тупик. Я пересмотрела все постановки в Большом театре за эти годы. У меня появились любимые артисты. Лиза с удовольствием занимается», - поделилась Оксана Федорова.

 

 

Видео из Instagram Оксаны Федоровой

А в День Победы известная уроженка Пскова вместе с образцово-показательным оркестром войск национальной гвардии Российской Федерации поучаствовала в концерте в честь праздника.

Фото из Instagram Оксаны Федоровой

«Каждому артисту приятно отметить праздник такого масштаба на сцене с потрясающими исполнителями», - поделилась впечатлениями Оксана Федорова.

Занятия у наших випов на длинных майских были очень разнообразные. Но, чем бы они ни занимались и где бы ни были, никто из них не оставил без внимания День Победы. Даже во времена коронавирусных ограничений этот праздник сплачивает страны и поколения, людей служивых и гражданских, известных и совсем нет.

Ксения Журавкова 

Теги: #соцсети #отдых #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил владения оружием после ЧП в Казани?
В опросе приняло участие 302 человека
14.05.2021, 16:050 Чем псковские випы маялись 10 выходных 14.05.2021, 15:540 Дачников из Петербурга обворовали в Псковской области 14.05.2021, 15:500 Изборск войдет в Ассоциацию самых красивых деревень России 14.05.2021, 15:430 Названа причина пожара, унесшего жизнь великолучанина
14.05.2021, 15:401 Александр Козловский: Детский туристический кешбэк позволит поддержать тысячи семей области 14.05.2021, 15:400 Награждены победители конкурса по благоустройству «Чистый Псков» 14.05.2021, 15:170 В опочецком «Теплоэнерго» создали профсоюз жизнеобеспечения 14.05.2021, 15:100 Житель Острова погасил долг ради трудоустройства
14.05.2021, 15:080 Владимир Папорт помог высадить яблоневый сад в память о своем предке-учителе 14.05.2021, 15:000 Областной суд вынес приговор убившему мать себежанину 14.05.2021, 14:500 Псковские следователи проверяют обстоятельства гибели девочки на железнодорожных путях 14.05.2021, 14:362 Среди иностранных студентов в Пскове не выявили индийский штамм COVID-19
14.05.2021, 14:250 Новую цифровую выставку картин открыли в «Михайловском» 14.05.2021, 14:240 «Подстрочник» с Анастасией Повторейко. ВИДЕО 14.05.2021, 14:180 70 школьников в Псковской области учатся дистанционно из-за COVID-19 14.05.2021, 14:140 Печерянина привлекли к уголовной ответственности за хранение оружия
14.05.2021, 14:025 Соревнования по скоростной копке могил впервые прошли в России. ВИДЕО 14.05.2021, 13:580 Псковичей приглашают на мастер-класс по созданию сайта 14.05.2021, 13:442 Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой 14.05.2021, 13:410 Экзоскелет и игрушка для развития фантазии: конкурс изобретений завершился в Пскове
14.05.2021, 13:251 264 пациента с COVID-19 лечатся в областной инфекционной больнице 14.05.2021, 13:170 Организаторы фестиваля «Исаборг» хотят провести его 12-14 июня 14.05.2021, 13:040 «В полной мере всенародный» 14.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Анастасией Повторейко
14.05.2021, 13:020 Псковская компания пожаловалась в УФАС на отделение Пенсионного фонда 14.05.2021, 12:450 Расширены возможности подписки СберПрайм 14.05.2021, 12:400 В Псковской области комплексно отремонтируют 27 высоковольтных подстанций 14.05.2021, 12:330 Минпросвещения дало поручения школам после трагедии в Казани
14.05.2021, 12:260 Судебное заседание по делу Гавунаса посвятили перечислению документов дела 14.05.2021, 12:080 Грозы надвигаются на Псковскую область 14.05.2021, 12:000 Владельцы бизнес-карт Visa СНГБ могут получить скидку на рекламу в соцсетях 14.05.2021, 11:540 В России выявили максимальное число зараженных COVID-19 с 20 марта
14.05.2021, 11:456 Лидер партии «Родина» посетит Псковскую область 15-16 мая 14.05.2021, 11:341 «Подстрочник»: Анастасия Повторейко о борьбе с COVID-19 и масочном нигилизме 14.05.2021, 11:290 В Псковской области утвердили план работы по пресечению нелегальных перевозок 14.05.2021, 11:190 Житель Брянской области ушибся при съезде автомобиля в кювет в Опочецком районе
14.05.2021, 11:100 «Хайпожоры»: Трагедии с детьми и десант блогеров в псковскую глубинку 14.05.2021, 11:050 В Пскове начались соревнования по тхэквондо на кубок губернатора 14.05.2021, 10:590 Псковичам напомнили порядок проведения экзамена для получения водительского удостоверения 14.05.2021, 10:400 Более 32 тысяч жителей Псковской области проголосовали за объекты благоустройства
14.05.2021, 10:321 Псковичку задержали за кражу продуктов 14.05.2021, 10:300 Внутри Сбера 14.05.2021, 10:250 Пскович завоевал медаль на всероссийском турнире по академической гребле 14.05.2021, 10:060 Пособие для покупки защитных масок предложили ввести в России
14.05.2021, 09:471 На трех железнодорожных переездах в Псковской области выявили нарушения 14.05.2021, 09:290 Один человек погиб, другой пострадал при пожаре в Великих Луках 14.05.2021, 09:250 В Псковской области армейские вертолеты выполнили полеты в сложных метеоусловиях 14.05.2021, 09:200 График вывоза ТКО изменился в Острове
14.05.2021, 09:116 Интерназальную вакцину от COVID-19 планируют зарегистрировать в 2022 году 14.05.2021, 09:070 Два пала травы произошло в Псковской области за сутки 14.05.2021, 09:000 Туманность Северная Америка запечатлел псковский астроном-любитель 14.05.2021, 08:520 В России планируют усилить психологический контроль за будущими владельцами оружия
14.05.2021, 08:460 Эксперты прогнозируют продолжение реакций на Чернобыльской АЭС в течение тысяч лет 14.05.2021, 08:330 Около 25 кубометров мусора вывезли с острова Залита 14.05.2021, 08:190 Климатический закон планируют принять в Евросоюзе летом 14.05.2021, 08:060 Волонтеры Красного Креста рассказали опочецким подросткам, как сохранить здоровье
14.05.2021, 07:551 Эксперт рассказала о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни людей 14.05.2021, 07:412 Сказочники из Псковской области встретятся в «Михайловском» 14.05.2021, 07:260 Еще 57 человек заболели коронавирусом в Псковской области 14.05.2021, 07:000 Гдовский архив готовится к переезду после пожара
14.05.2021, 02:390 87-летняя петербурженка пострадала в ДТП в Плюсском районе 13.05.2021, 22:070 В Псковской области уменьшилось число работающих во вредных и опасных условиях 13.05.2021, 21:500 Полиции Псковского района требуются сотрудники 13.05.2021, 21:385 Александр Козловский: Количество ТОСов в России превысило 35 тысяч
13.05.2021, 21:201 Финалистки конкурсов красоты из Великих Лук посетили аквапарк «Акваполис» 13.05.2021, 21:050 ОНФ проводит опросы о качестве первичной медпомощи в регионах 13.05.2021, 20:470 Более 6,5 тысяч псковичей приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования 13.05.2021, 20:302 Юлия Пересильд: Я никогда не смела мечтать о космосе
13.05.2021, 20:180 Про вампиров и людей 13.05.2021, 20:000 Из-за мусора в Пскове оцепили остановку 13.05.2021, 19:483 Здания завода электротехнического оборудования продают в Пскове за 200 млн рублей 13.05.2021, 19:300 Смена выходного дня лагеря «Вымпел-Шторм» завершилась в Псковской области
13.05.2021, 19:115 До следующего «колумбайна» 13.05.2021, 18:510 В Гдове завершился капремонт крыши многоквартирного дома 13.05.2021, 18:430 Проблема вместо радости: псковичам рассказали, что проверить при покупке земли 13.05.2021, 18:330 Пять мин времен войны нашли в Великолукском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.