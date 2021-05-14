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Общество

«Подстрочник» с Анастасией Повторейко. ВИДЕО

14.05.2021 14:24|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Подстрочник», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 14 мая. Гость студии - главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о работе учреждения в условиях пандемии коронавируса.

Хватает ли койко-мест в псковском и великолукском филиале инфекционки? Какова дальнейшая судьба старого корпуса больницы на Красноармейской? Как на статистике заболеваемости коронавирусом сказались длинные майские выходные? Чем чреват масочный нигилизм? Где сейчас находятся студенты ПсковГУ, выходцы из Индии, у которых выявили коронавирус? Посткоронавирусные психические расстройства - это миф или реальность? На эти и другие вопросы ответила Анастасия Повторейко.

Теги: #эхо москвы в пскове #здравоохранение #Подстрочник #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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