Общество

В Псковской области комплексно отремонтируют 27 высоковольтных подстанций

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» планирует провести комплексное обновление 27 подстанций 35-110 кВ. Основную часть мероприятий выполнят собственными силами производственных отделений электрических сетей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском филиале организации.

В рамках комплексного обновления намечены работы на основном и вспомогательном электротехническом оборудовании: ремонт и техническое обслуживание трансформаторов, выключателей, разъединителей и других элементов, а также очистка и замена трансформаторного масла.

Наибольший объем работ предусмотрен для обновления оборудования подстанции «Великие Луки»: там силами подрядной организации капитально отремонтируют 12 линейных разъединителей 35 кВ и 40 линейных разъединителей 110 кВ.

В настоящее время работы по капитальному ремонту уже ведутся на подстанциях «Новоселье» (Стругокрасненский район) и «Чихачево» (Бежаницкий район). Полностью объем работ по программе ремонтов на всех 27 центрах питания планируют завершить к октябрю текущего года до начала осенне-зимнего периода.